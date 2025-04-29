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В Суперкубке Индии по футболу пчелы напали на арбитра: видео

Матч между «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в Суперкубке Индии дважды приостанавливали из-за нашествия пчел.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Allec Gomes/CC0

Первое нападение случилось на 28-й минуте, когда лайнсмен начал убегать от роя пчел по направлению к центру поля.

Игру возобновили через 4 минуты, но снова остановили, поскольку пчелы вернулись. Все тот же лайнсмен упал на газон, в то время как сотрудник одной из команд бросился накрывать его полотенцами.

В итоге судьи матча сменили желтую форму на черную, и игра возобновилась на 44-й минуте. К первому тайму было добавлено 14 минут. «Мумбаи Сити» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

Суперкубок Индии проводится с 2018 году, турнир пришел на смену Кубку Федераций. Победитель Суперкубка представляет Индию во Второй Лиге чемпионов АФК (ранее турнир носил название Кубок АФК) — втором по значимости клубном турнире, который проводится Азиатской конфедерацией футбола.