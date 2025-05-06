5 богатейших спортсменов мира: на что тратят миллиарды Роналду, Месси и другие

Победы в спорте принесли им мировую славу и миллионы фанатов. А еще деньги и рекламные контракты, которые сделали их самыми богатыми спортсменами в мире. В нашей подборке — пять легенд спорта и их самые крупные траты.
Криштиану Роналду — частный самолет, коллекция суперкаров и яхта
В 2024 году Криштиану Роналду возглавил рейтинг Sportico как самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Его годовой доход достиг $260 млн, из которых львиная доля — зарплата по контракту с саудовским «Аль-Насром», а остальное — прибыль от рекламы.
Заработанные миллионы португалец инвестирует в элитную недвижимость — особняк в британском Чешире за $5 млн, вилла в Дубае за $30 млн и резиденция в Эр-Рияде за $15 млн. Но особую страсть футболист питает к дорогим автомобилям. В его гараже более 20 суперкаров, включая модели Ferrari, Lamborghini, Bugatti и Rolls-Royce.
Впрочем, Роналду любит не только спорткары. В 2020 году он приобрел 27-метровую яхту за $6,8 млн, а в конце 2024-го добавил к активам частный самолет за $72 млн. На борту этого лайнера есть даже сауна, несколько спален, кухня и ванные комнаты.
Флойд Мейвезер — 100 автомобилей и шедевры искусства
По данным на 2025 год, состояние боксера Флойда Мейвезера оценивается в $400 млн. А за всю свою карьеру, включающую 50 побед в 50 боях, он заработал $1,6 млрд, став одним из богатейших спортсменов в истории.
Мейвезер легко расстается с заработанными деньгами. Он коллекционирует эксклюзивные авто, его автопарк насчитывает более 100 машин, включая Bugatti Veyron, Ferrari и редкий Koenigsegg CCXR Trevita стоимостью $4,8 млн.
Также боксер — большой поклонник современного искусства. За один час он может купить на выставке 10−12 работ на несколько миллионов долларов. В его коллекции дорогие картины и скульптуры, в том числе необычные, например, скульптура из сожженных 100-долларовых купюр.
Роскошные ювелирные украшения и часы Jacob & Co с бриллиантами за $18 млн — еще один штрих к образу «короля денег».
Лионель Месси — самый дорогой автомобиль в мире и частный самолет
В 2025 году Лионель Месси — второй по уровню доходов футболист после Криштиану Роналду. Его годовая базовая зарплата в клубе «Интер Майами» составляет $12 млн, а общие доходы от спорта и рекламы превышают $65 млн.
Заработанные деньги футболист вкладывает в недвижимость — у него несколько домов, особняков и резиденций. Самая крупная покупка — родовое поместье в Росарио площадью 10 000 м² с подземным гаражом на 15 авто, кинотеатром, спортзалом и бассейном.
Ну и, конечно, у Месси есть коллекция автомобилей, среди которых редкие экземпляры. Например, Pagani Zonda Tricolore (ручная сборка), таких машин в мире всего три. А еще самый дорогой автомобиль в мире Ferrari 335 S Spider Scaglietti — раритет 1957 года. Месси купил его на аукционе в 2016-м за $37 млн. Но, пожалуй, самым дорогим транспортом футболиста является частный самолет, который он приобрел в 2024 году за $59 млн.
Роджер Федерер — инвестиции в обувной бренд и мясо
В 2025-м Роджер Федерер возглавляет рейтинг самых богатых теннисистов мира с состоянием $1,59 млрд. При этом за время карьеры (1998−2022) он заработал $150 млн призовых, но за рекламу и инвестиции он получил еще больше — $1 млрд.
У Роджера особый подход к деньгам. По его словам, 70% капитала он хранит в швейцарских банках, а остальное — инвестиции и недвижимость. Теннисист владеет домом на берегу Цюрихского озера с видом на Альпы. Также у него есть пентхаус в небоскребе в Дубае, шале в швейцарском курорте Вальбелла и вилла в ЮАР.
В 2019 году спортсмен вложил $50 млн в бренд On Running, который к 2025-му году достиг выручки $3,3 млрд, а доля Федерера оценивается в $450 млн. Еще $30 млн Роджер инвестировал в производство растительного мяса и молока.
Льюис Хэмилтон — искусство и коллекция часов
В январе 2025 года автогонщик Льюис Хэмилтон совершил исторический переход в Ferrari, подписав контракт на $100 млн в год — рекорд для автоспорта. Это не только укрепило его статус самого высокооплачиваемого гонщика в истории, но и приблизило к статусу миллиардера: его совокупный доход за карьеру достиг $970 млн.
Хэмилтон инвестирует в недвижимость: пентхаус на Манхэттене, апартаменты в Монте-Карло, ранчо в Колорадо с треком для мотокросса и ангаром для коллекции авто. Кстати, Хэмилтон владеет 47 автомобилями, включая эксклюзивные модели и кастомные с гравировкой его имени на руле.
Среди других активов гонщика — 28-метровая яхта и коллекция из 15 дорогих часов, которая оценивается в $680 тыс, а еще картины и африканские предметы искусства.
Для топовых спортсменов миллионы — не просто цифры, а инструмент для создания наследия. Они инвестируют в недвижимость и авто, строят бизнес-империи и коллекционируют предметы искусства, которые переживут их самих. Но главная инвестиция — в собственный бренд, который будет приносить доход даже после ухода из спорта.
Автор: Мария Андрианова