5 богатейших спортсменов мира: на что тратят миллиарды Роналду, Месси и другие

Ну и, конечно, у Месси есть коллекция автомобилей, среди которых редкие экземпляры. Например, Pagani Zonda Tricolore (ручная сборка), таких машин в мире всего три. А еще самый дорогой автомобиль в мире Ferrari 335 S Spider Scaglietti — раритет 1957 года. Месси купил его на аукционе в 2016-м за $37 млн. Но, пожалуй, самым дорогим транспортом футболиста является частный самолет, который он приобрел в 2024 году за $59 млн.