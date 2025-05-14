Федор Чалов подвел итоги первого сезона в ПАОКе

«Всем привет! Закончился мой первый сезон в ПАОКе, и в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто следил и поддерживал, несмотря ни на что. Даже не верится, что прошел целый год. Оглядываясь назад, понимаю, как много было игр, побед и поражений, но в футболе эти недели летят незаметно, и каждый раз наступление отпуска напоминает о том, что пройдена ещё одна ступень…



Адаптация в новом месте включает в себя не только футбол. Твоя привычная рутина меняется, появляется необходимость быстро понимать менталитет нового места, постепенно привыкаешь делать повседневные дела на другом языке. И вот спустя год ты в Салониках снова ешь на завтрак привычные сырники со сметаной, приготовленные из творога из магазина “Moskva” :) И понимаешь, что ты освоился! Поэтому пишу Вам и обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше! To be continued», — написал Чалов.