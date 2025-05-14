Побит мировой рекорд скорости в футболе

В субботу, 10 мая, «Санта-Клара» на домашнем поле обыграла «Фамаликан» в матче 33-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1.
Силва вышел на замену на 63-й минуте матча. В одном из игровых эпизодов в компенсированное время 23-летний бразильский форвард развил скорость в 40,3 км/ч. Показатель был зафиксирован при помощи GPS-данных обработанных компанией STATSports.
Как сообщает издание O Jogo, представители клуба заявили, что Силва установил новый мировой рекорд. Прежний принадлежал защитнику «Ньюкасла» Свену Ботману — 39,21 км/ч.
Силва перешел в «Санта-Клару» летом 2023 года из «Палмейраса». В составе португальского клуба форвард провел 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач.
Перед заключтельным туром сезона «Санта-Клара» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 54 очками. На первом месте располагается «Спортинг» с 79 баллами. «Бенфика» идет на втором месте, уступая лидеру по дополнительным показателям. Третью строчку занимает «Порту», набрав 68 очков.