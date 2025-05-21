Судью по делу о смерти Марадоны обвинили в предвзятости

Судья Джульетта Макинтач может быть причастна к созданию документального фильма о судебном процессе: во время слушаний в зале оказались операторы, хотя официально съемка была запрещена. Судебный процесс приостановили на неделю. За это время планируется выяснить степень причастности Макинтач к инциденту.
Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Тигре из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце 60-летнего аргентинца было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии.
По делу о смерти Марадоны на скамье подсудимых оказались семь медицинских работников, включая врачей и медсестер. Их обвиняют в халатности, которая могла привести к гибели футболиста. В случае признания вины медикам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.
Диего Марадона сыграл 91 матч за сборную Аргентины, в которых забил 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец регулярно признавался в числе лучших игроков в истории футбола. Марадона — лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов.