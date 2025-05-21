Судью по делу о смерти Марадоны обвинили в предвзятости

По делу о смерти Марадоны на скамье подсудимых оказались семь медицинских работников, включая врачей и медсестер. Их обвиняют в халатности, которая могла привести к гибели футболиста. В случае признания вины медикам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.