Клуб Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» прошел в ⅛ Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Уси Вугоу» в матче 1/16 Кубка Китая — 3:0. У гостей голы забили Юй Ханьчао (дубль) и Гао Тяньи. Клуб является шестикратным обладателем трофея, в последний раз Кубок был завоеван командой в 2023 году.
«Шанхай» лидирует в турнирной таблице Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 32 очка в 13 матчах национального первенства. Отрыв от преследующего «Чэнду» составляет два балла. В следующем матче чемпионата «Шанхай» сыграет с клубом «Сычуань Цзюню». Встреча пройдет 14 июня.
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В прошлом сезоне ему удалось привести шанхайский клуб к серебряным медалям чемпионата Китая и двум победам в Суперкубке страны. Контракт российского специалиста рассчитан до конца 2025 года.
Предыдущим клубом 54-летнего тренера был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. Помимо этого, Слуцкий ранее занимал пост главного тренера сборной России; на протяжении карьеры возглавлял «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».