Клуб Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» прошел в ⅛ Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Уси Вугоу» в матче 1/16 Кубка Китая — 3:0. У гостей голы забили Юй Ханьчао (дубль) и Гао Тяньи. Клуб является шестикратным обладателем трофея, в последний раз Кубок был завоеван командой в 2023 году.