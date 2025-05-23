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Александр Мостовой возглавил «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой возглавил «Спартак» в ЛФЛ из-за спора.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой проиграл в споре и в наказание возглавил «Спартак», который выступает в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Об этом сообщает Legalbet.

Мостовой не смог правильно предопределить исход матча 26-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА и проиграл спор Отару Кушанашвили. После этого он был вынужден стать тренером любительской команды «Спартак».

Сам футболист является двукратным чемпионом Советского Союза (1987и 1989 года) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Известно, что в июне 2023-го Александр подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. После этого Мостовой хотел стажироваться в тренерском штабе красно-белых, но планы сорвались. Тем не менее Александр смог пройти стажировку в московском «Динамо», а в марте получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Профессиональную тренерскую деятельность он пока не начал.