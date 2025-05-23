Александр Мостовой возглавил «Спартак»

Сам футболист является двукратным чемпионом Советского Союза (1987и 1989 года) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Известно, что в июне 2023-го Александр подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. После этого Мостовой хотел стажироваться в тренерском штабе красно-белых, но планы сорвались. Тем не менее Александр смог пройти стажировку в московском «Динамо», а в марте получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Профессиональную тренерскую деятельность он пока не начал.