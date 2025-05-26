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Миранчук помог «Атланте» прервать серию без побед в МЛС: видео

Клуб МЛС «Атланта Юнайтед» обыграл «Цинциннати» в матче регулярного сезона со счетом 4:2.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Атланте и завершилась победой хозяев. В составе «Атланты Юнайтед» отличились Деррик Уильямс (15-я минута), Аджани Форчун (20), Бартош Слиш (66) и Джамал Тьяре (90+4). У гостей голы забили Майлз Робинсон (48) и Херардо Валенсуэла (70).

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отметился первой в сезоне результативной передачей. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Для «Атланты» эта победа стала первой за девять матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС с 14 очками. Лидером Востока является «Филадельфия» с 30 баллами.

«Цинциннати» располагается на втором место в Восточной конференции с 29 очками. Команда потерпела первое поражение за три матча.

В следующем матче «Атланта» на домашнем поле сыграет с «Орландо Сити», а «Цинциннати» примет «Даллас».