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Бузова, Шейк, Шакира: женщины, которые превзошли своих бывших

Расставание — это не конец, особенно если человек умеет превращать боль в драйв. Эти героини доказали: быть «бывшей» не значит быть забытой.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Источник: Europa Press/Europa Press via Getty Images

Когда рядом мужчина мирового масштаба, легко остаться «фоном» его славы. Но истории этих женщин — про другое. Они не просто пережили разрыв, а превратили его в точку опоры. Пока одни гадали, как они переживут скандалы, они строили новые карьеры, бренды, жизни. И сегодня о них говорят не меньше, чем об их звездных экс.

Ольга Бузова: после развода — на вершину славы

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Источник: Соцсети / Елена Рыбакова /CC BY-SA 3.0 | ru.wikipedia.org

Громкий развод Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова в 2016 году обсуждала вся страна. История началась с бурного романа, в котором было все: внезапный развод Тарасова с предыдущей женой, предложение Ольге, красивые жесты и медийный ореол идеальной пары. Но спустя пять лет брак дал трещину. Поклонники заметили, что Бузова стала всё чаще появляться одна, а с руки исчезло обручальное кольцо. После — взаимные обвинения, споры, недосказанности. Ольга говорила о предательстве, Дмитрий — о том, что хотел семью, а она выбрала карьеру.

Но именно карьера стала ее ответом. После расставания Бузова не замкнулась — а запустила музыкальный проект, собрала стадионы, построила бизнес и стала мегазвездой в одиночку. 24 миллиона подписчиков следят за каждым шагом, а ее имя давно перестало ассоциироваться только с «Домом-2». Певица, телеведущая, предприниматель — ее новая история написана без участия бывшего мужа.

Ирина Шейк: после Роналду — на обложках и с контрактами

Ирина Шейк и Криштиану Роналду
Источник: Соцсети

Супермодель из России и футбольная звезда Криштиану Роналду начали встречаться в 2010 году. Они познакомились на съемках кампейна Armani, и с тех пор стали самой обсуждаемой парой глянца. Почти пять лет рядом, общие появления, домыслы о свадьбе — но потом все закончилось. Никто из них не прокомментировал разрыв. Таблоиды говорили об измене, о контракте ради пиара, но Шейк и Роналду молчали.

Разрыв не сломал Ирину — напротив, стал трамплином. Ее гонорары выросли, она продолжила блистать на обложках и подиумах. Позже она родила дочь от актера Брэдли Купера, но даже новое расставание не сбило ее с курса. Сегодня Ирина — самостоятельная звезда мирового уровня. И каждый ее выход в свет — доказательство того, что бывшая Роналду давно стала отдельным брендом.

Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике
Источник: Соцсети

Колумбийская певица и испанский футболист познакомились в 2010 году. Именно тогда зажигательный хит Шакиры «Waka Waka» стал гимном чемпионата мира по футболу. Пике, защитник «Барселоны» и сборной Испании, участвовал в съемках клипа: «Я не была футбольным фанатом, поэтому не знала, кто он», — вспоминала певица.

Их познакомили, и у Шакиры с Жераром закрутился горячий роман. Со временем у пары родилось двое детей — говорят, что певица даже хотела оставить карьеру, но Пике отговорил ее. Красивая история закончилась скандалом спустя 11 лет из-за измен мужчины. После болезненного разрыва Шакира вернулась в творчество с новыми силами и новым альбомом: «Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Когда я их исполняла, мои слезы превращались в бриллианты, а моя уязвимость в силу», — признавалась певица. Много шума наделала и ее песня в адрес бывшего и его новой пассии.

«Ты променял Ferrari на Renault Twingo, ты променял Rolex на Casio», — заявляла в нем Шакира. Трек набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube за 24 часа.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

Юлия Барановская и Андрей Аршавин
Источник: Соцсети

Когда Юлия и Андрей познакомились, футболист только начинал свою звездную карьеру в футболе. Влюбленные стали жить вместе, вскоре у них родился первый сын. Аршавин продолжал достигать новых спортивных высот, а Барановская занималась детьми и бытом. Когда девушка ждала третьего ребенка, пара рассталась. Позже в своей книге «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста», Юлия расскажет, что гражданский муж бросил ее ради любовницы, причем сделал это по телефону…

Развод звездной пары активно обсуждался в СМИ, но никто даже представить себе не мог, что Юлия не планирует воспитывать детей на одни лишь алименты. Многодетная мама решила попробовать себя в роли ведущей и сделала блестящую карьеру. Подписчиц очень вдохновляет история Барановской: «Человек, который несмотря ни на что встал и пошел на встречу к своей судьбе!», — восторгаются комментаторы.

Конец всегда может стать началом чего-то нового. Несмотря на сплетни, скандальные расставания и боль, наши героини нашли в себе силы жить дальше. А сейчас о них говорят гораздо больше, чем об их бывших мужчинах, на этот раз оценивания таланты, а не личную жизнь.

Светлана Амирова

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