Бузова, Шейк, Шакира: женщины, которые превзошли своих бывших

Их познакомили, и у Шакиры с Жераром закрутился горячий роман. Со временем у пары родилось двое детей — говорят, что певица даже хотела оставить карьеру, но Пике отговорил ее. Красивая история закончилась скандалом спустя 11 лет из-за измен мужчины. После болезненного разрыва Шакира вернулась в творчество с новыми силами и новым альбомом: «Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Когда я их исполняла, мои слезы превращались в бриллианты, а моя уязвимость в силу», — признавалась певица. Много шума наделала и ее песня в адрес бывшего и его новой пассии.