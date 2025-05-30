Ди Мария спустя 18 лет вернулся в «Росарио Сентраль»

Срок соглашения с 37-летним аргентинцем не сообщается.
«В нашей совместной истории есть еще страницы, которые нужно написать. Добро пожаловать домой», — сказано в сообщении клуба.
Ди Мария является воспитанником «Росарио». С 2005 по 2007 год он провел за этот клуб 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В «Росарио» Ди Мария будет выступать под 11-м номером.
Ожидается, что Ди Мария присоединится к своей родной команде в июле, после завершения Клубного чемпионата мира в США. Этот турнир станет для аргентинца последним в составе «Бенфики». На групповом этапе «орлы» сыграют с «Бока Хуниорс» (16 июня), «Окленд Сити» (20 июня) и мюнхенской «Баварией» (24 июня).
В Европе Ди Мария также выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». В общей сложности он выиграл 30 трофеев, в том числе Лигу чемпионов с «Реалом» в 2014 году.
«Росарио Сентраль» стал победителем первого этапа Апертуры, но в плей-офф в ¼ финала дома уступил «Уракану» (0:1). Сезон в Аргентине возобновится 14 июля.