«Остров Мечты» и школа ФК «Динамо» запускают проект для юных футбольных талантов

В рамках сотрудничества будет проведена серия спортивных мероприятий с участием профессиональных тренеров и игроков клуба. Лучшие участники получат возможность поступить в школу «Динамо», а также отправиться на летние сборы и футбольные лагеря в Москве и Сочи.
Первое мероприятие — уже 15 июня.
Открытие проекта пройдёт 15 июня с 15:00 до 18:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». Гостей ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа и уникальный шанс заявить о себе.
Программа дня:
Тренеры и игроки школы «Динамо» поделятся личными историями, дадут советы юным спортсменам и их родителям, ответят на вопросы и проведут автограф-сессию.
Дети и подростки от 8 до 14 лет смогут принять участие в полноценной тренировке под руководством профессиональных наставников. Для лучших — это шанс начать путь в большой футбол.
Мероприятие бесплатное. Вход свободный.
Победителей открытой тренировки ждут призы от «Острова Мечты» и школы ФК «Динамо»:
1 место — поездка на летние сборы футбольной школы «Динамо» в Сочи в июле. Всё включено — и перелёт, и проживание.
2 место — участие в городском футбольном лагере «Динамо» этим летом.
3 место — памятный сувенир с автографами кумиров.
Все победители также получат подарочные билеты в парк развлечений «Остров Мечты».