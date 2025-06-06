«Остров Мечты» и школа ФК «Динамо» запускают проект для юных футбольных талантов

В рамках сотрудничества будет проведена серия спортивных мероприятий с участием профессиональных тренеров и игроков клуба. Лучшие участники получат возможность поступить в школу «Динамо», а также отправиться на летние сборы и футбольные лагеря в Москве и Сочи.