Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Сборные
20:00
Россия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.41
П2
4.25
Футбол. Лига наций
завершен
Германия
1
:
Португалия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
завершен
Испания
5
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
08.06
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.80
П2
2.73
Футбол. Лига наций
08.06
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.90
П2
1.93
Футбол. Чемпионат мира
09.06
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.18

«Остров Мечты» и школа ФК «Динамо» запускают проект для юных футбольных талантов

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» и официальная детская футбольная школа ФК «Динамо» (Москва) объявляют о старте совместного проекта, направленного на поддержку и развитие детского и юношеского футбола.

В рамках сотрудничества будет проведена серия спортивных мероприятий с участием профессиональных тренеров и игроков клуба. Лучшие участники получат возможность поступить в школу «Динамо», а также отправиться на летние сборы и футбольные лагеря в Москве и Сочи.

Первое мероприятие — уже 15 июня.

Открытие проекта пройдёт 15 июня с 15:00 до 18:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». Гостей ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа и уникальный шанс заявить о себе.

Программа дня:

15:00—16:00 — Открытый микрофон.

Тренеры и игроки школы «Динамо» поделятся личными историями, дадут советы юным спортсменам и их родителям, ответят на вопросы и проведут автограф-сессию.

16:30—18:00 — Открытая тренировка.

Дети и подростки от 8 до 14 лет смогут принять участие в полноценной тренировке под руководством профессиональных наставников. Для лучших — это шанс начать путь в большой футбол.

Мероприятие бесплатное. Вход свободный.

Победителей открытой тренировки ждут призы от «Острова Мечты» и школы ФК «Динамо»:

1 место — поездка на летние сборы футбольной школы «Динамо» в Сочи в июле. Всё включено — и перелёт, и проживание.

2 место — участие в городском футбольном лагере «Динамо» этим летом.

3 место — памятный сувенир с автографами кумиров.

Все победители также получат подарочные билеты в парк развлечений «Остров Мечты».