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Самые драматичные серии пенальти в финалах: первая часть

Серии пенальти в финалах футбольных матчей часто становятся кульминацией напряженных и эмоциональных событий. Это настоящее испытание для игроков и тренеров, а также для болельщиков, которые переживают за свои команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Вот несколько примеров, которые запомнились фанатам и самим игрокам на долгие годы.

Чехословакия — ФРГ, Евро-1976

Игроки сборной Чехословакии в немецких футболках на награждении
Игроки сборной Чехословакии в немецких футболках на награжденииИсточник: AP 2024

Финал Евро-1976 между Чехословакией и ФРГ прошел 20 июня в Белграде. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды не определили победителя, и был назначен пенальти.

В напряженной серии пенальти чехословацкие футболисты смогли реализовать все пять ударов. В составе сборной ФРГ мимо ворот пробил Ули Хенесс. Автором решающего гола стал Антонин Паненка, который издевательски забил мяч в ворота. Он сделал мягкую подсечку и парашютом отправил мяч по центру. Впоследствии, пенальти пробитый так называли «ударом в стиле Паненки».

Эта победа стала значимым событием для страны и вошла в историю как один из самых ярких моментов в истории чехословацкого футбола.

«Тоттенхэм» — «Андерлехт», Кубок УЕФА-1983/84

В финале Кубка УЕФА сезона-1983/84 играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Андерлехт». Тогда еще серия состояла из двух матчей. Первая встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1. Вторая, на «Уайт Харт Лейн», тоже закончилась со счетом 1:1. Все решалось в серии пенальти.

Вратарь «Тоттенхэма» Тони Паркc, который почти не играл в сезоне, отбил ключевой удар. «Шпоры» выиграли серию — 4:3. Это был первый европейский трофей клуба за 13 лет.

«Стяуа» — «Барселона», Кубок европейских чемпионов-1985/86

Голкипер "Стяуа" Хельмут Дукадам с Кубком на награждении
Голкипер "Стяуа" Хельмут Дукадам с Кубком на награжденииИсточник: AP 2024

Финальный матч Кубка европейских чемпионов между «Барселоной» и «Стяуа» прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». На трибунах — преимущественно болельщики сине-гранатовых. Каталонский клуб явный фаворит.

Основное и дополнительное время закончились со счетом 0:0. В серии пенальти «Барселона» не реализовала ни одного удара. Все четыре попытки отразил вратарь «Стяуа» Хельмут Дукадам, который совершил подвиг и за один вечер стал национальным героем.

Румыны забили два из четырех пенальти и выиграли — 2:0. Это победа стала первой для клуба из Восточной Европы в главном еврокубке.

Бразилия — Италия, ЧМ-1994

Финал чемпионата мира 1994 года между Бразилией и Италией прошел на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии. На поле — Роберто Баджо, Ромарио, Бебето. 120 минут прошли без голов.

В серии пенальти у Бразилии промахивается Сантос, но забивают Ромарио, Бранко и Дунга. У Италии — мимо Барези и Массано. Все решает удар Роберто Баджо. Он бьет выше ворот. Бразилия выигрывает 3:2 и берет четвертое золото. Болельщики в стране сходят с ума. В Италии — тишина.

Это был первый финал чемпионата мира, завершившийся нулями и пенальти. И один из тех, где результат решился не игрой, а выносливостью и психологией.

«Бавария» — «Валенсия», Лига чемпионов-2000/01

Голкипер "Баварии" Оливер Кан
Голкипер "Баварии" Оливер КанИсточник: AP 2024

Финал Лиги чемпионов сезона-2000/01 между «Баварией» и «Валенсией» прошел в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Уже на 3-й минуте Мендьета реализует пенальти — 1:0, «Валенсия» впереди. На 5-й минуте — второй пенальти, теперь для «Баварии». Полузащитник Мехмет Шолль промахивается.

Во втором тайме — снова пенальти, третий за матч. Эффенберг бьет точно. 1:1. До конца игры счет не меняется. В дополнительное время никто не смог забить.

В серии пенальти «Бавария» промахивается первой. Но Кан тащит три удара — ключевой от Пеллегрино. Решающий пенальти забивает Андерсон. Победа со счетом 5:4 по пенальти.

Для «Баварии» это первая победа в Лиге чемпионов за 25 лет. Для «Валенсии» — второй подряд проигранный финал. Команда играла точно, строго, но не выдержала напряжения.

«Милан» — «Ювентус», Лига чемпионов-2002/03

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2002/03 между «Миланом» и «Ювентусом» прошел на легендарном стадионе «Олд Траффорд». Обе команды играли осторожно. За 120 минут никто не поразил ворота. Главные моменты — отмененный гол Шевченко и несколько сэйвов Буффона.

Серия пенальти. Первый бьет Трезеге — Дида отбивает. Затем ошибаются Салайета и Монтеро. «Милан» тоже промахивается, но Шевченко ставит точку. 3:2 по пенальти.

Это был финал без игры. Команды не атаковали, не раскрывались, не искали шанс — ждали ошибок. В итоге победил тот, кто ошибся чуть реже. Этот триумф стал для «Милана» шестым в ЛЧ. «Ювентус» потерпел второе поражение подряд в финале.