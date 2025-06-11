Самые драматичные серии пенальти в финалах: первая часть

Основное и дополнительное время закончились со счетом 0:0. В серии пенальти «Барселона» не реализовала ни одного удара. Все четыре попытки отразил вратарь «Стяуа» Хельмут Дукадам, который совершил подвиг и за один вечер стал национальным героем.