Суд Амстердама отклонил запрос о приостановке ареста Промеса

По информации источника, суд Амстердама постановил, что действие «постановления о задержании» не будет приостановлено. Находящийся сейчас в ОАЭ Промес был заочно осужден в Нидерландах по двум разным делам.
В июне сообщалось, что новый адвокат игрока Джем Полат в ближайшие дни должен подать запрос о приостановке дела, чтобы Промес мог прилететь в Нидерланды без риска быть арестованным. Промес хотел получить возможность свободно передвигаться, чтобы продолжать свою футбольную карьеру во время апелляционного процесса.
В феврале прошлого года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Власти Нидерландов ранее обратились к ОАЭ с просьбой экстрадировать футболиста.
Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021‑го. В июле 2024 года нидерландец покинул московский клуб. В общей сложности нидерландец провел за красно-белых 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».
В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время нидерландский футболист выступает за «Дубай Юнайтед», который играет во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.