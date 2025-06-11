Суд Амстердама отклонил запрос о приостановке ареста Промеса

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021‑го. В июле 2024 года нидерландец покинул московский клуб. В общей сложности нидерландец провел за красно-белых 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».