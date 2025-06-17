Сборная в прошлом: 5 бывших игроков России, чья жизнь изменилась навсегда

В подкасте Федора Смолова футболист отметил, что пока не думает о завершении карьеры: «Пока здоровье позволяет — я в игре». В жизни Александра сейчас главное — стабильность и семья. Он живет на Кипре, принимает у себя близких. Кокорин также делился, что раньше почти не общался с сыном — из-за плотного графика и обстоятельств. Теперь они проводят больше времени вместе, а мальчик занимается футболом в академии «Динамо». «Сейчас отношения другие. И это главное», — сказал футболист.