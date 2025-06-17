Сборная в прошлом: 5 бывших игроков России, чья жизнь изменилась навсегда

Эпоха российского футбола 2010-х подарила болельщикам ярких героев: чемпионов, скандалистов, мастеров атаки и обороны. Сегодня на фоне изоляции сборной и трансформации спортивной индустрии их пути кардинально разошлись. Кто-то закончил карьеру без громких прощаний, кто-то ушел в тренерство или открыл академию, а кто-то выбрал комфортную жизнь вдали от поля. В этой статье — истории футболистов, которые продолжают путь вне главной команды страны.
Федор Смолов: играет за «Краснодар» и ведет соцсети
Фёдор Смолов сыграл за сборную России более 40 матчей и был ключевым нападающим в середине 2010-х. После Евро-2020 он все реже вызывался в состав, а с началом международной изоляции российской сборной перестал рассчитывать на возвращение. В одном из интервью он признался, что уже простился с этой частью карьеры: «Играть за сборную — честь, но сейчас, без официальных матчей, в этом нет смысла. Если позовут — конечно, поеду».
Сегодня Смолов продолжает играть в РПЛ за ФК «Краснодар». В сезоне 2024 года он забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с этим футболист развивает собственный YouTube-канал, где выпускает подкасты с бывшими игроками сборной. Он живет в Краснодаре с супругой Кариной Истоминой и воспитывает дочь.
Александр Кокорин: живет на Кипре и не думает о завершении карьеры
Кокорин дебютировал в сборной России в 2011 году и регулярно вызывался до 2019-го. После резонансной истории с арестом и заключением на фоне драки в 2018 году его международная карьера пошла на спад. Сегодня он играет за кипрский клуб «Арис» и, по его словам, не планирует возвращаться в российский чемпионат.
В подкасте Федора Смолова футболист отметил, что пока не думает о завершении карьеры: «Пока здоровье позволяет — я в игре». В жизни Александра сейчас главное — стабильность и семья. Он живет на Кипре, принимает у себя близких. Кокорин также делился, что раньше почти не общался с сыном — из-за плотного графика и обстоятельств. Теперь они проводят больше времени вместе, а мальчик занимается футболом в академии «Динамо». «Сейчас отношения другие. И это главное», — сказал футболист.
Игорь Денисов: работает детским тренером и держится в тени
Бывший капитан сборной России Игорь Денисов завершил карьеру в 2019 году — без громких заявлений, интервью и матчей на прощание. После конфликта с тренерским штабом сборной и открытой критики руководства РФС он постепенно исчез из медиаполя. Поводом стал отказ тренеров вызвать его на ЧМ-2018, несмотря на сильную форму в «Локомотиве». Денисов тогда прямо говорил: не понимает, по каким критериям формируют сборную, и не скрывал сомнений в честности этих решений.
В интервью он также обвинял футбольных чиновников в том, что «футболом управляют не те, кто в нем разбирается», и что в системе доминируют политические и коммерческие интересы. Эта позиция сделала его фигурой неудобной — и, по мнению экспертов, закрыла ему путь обратно в сборную.
Сейчас Денисов работает детским тренером в академии «Зенита» и говорит, что его не интересуют деньги: зарплату он даже не уточнял. Он избегает публичности, не ведет соцсети и редко дает интервью, но, как подчеркивает сам спортсмен, находит удовлетворение в работе с детьми и передаче опыта без громких заголовков.
Павел Мамаев: открыл академию и победил в реалити-шоу
Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году, отыграв 15 матчей за сборную России. Сейчас он живет между Дубаем и Москвой и вместе с Федором Смоловым основал футбольную академию в ОАЭ. Проект нацелен на развитие юных игроков, и Мамаев лично участвует в тренировочном процессе.
Он также учится на тренерские категории «А» и «B» УЕФА — это лицензии, которые дают право работать с профессиональными и молодежными командами. По сути, это полноценная переквалификация: от игрока — к тренеру.
Кроме работы с детьми, Мамаев успел принять участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», где прошел все испытания и стал победителем. В подкасте Smal Talk он рассказал, что этот опыт помог ему посмотреть на жизнь под новым углом — и научил быть более открытым к переменам.
Дмитрий Комбаров: возглавил «Спартак-2» и стал отцом
Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году, став одним из рекордсменов по числу матчей в чемпионатах России. Больше всего он известен по выступлениям за московский «Спартак», где провел почти 300 матчей и забил 33 мяча, 15 из них — с пенальти.
С января 2024 года Дмитрий возглавляет команду «Спартак-2». В интервью он объяснял, что считает работу с молодежью своим призванием. По его словам, изоляция российского футбола — шанс перезапустить систему, направить ресурсы не на легионеров, а на развитие детско-юношеских школ и будущих игроков сборной.
Комбаров активно ведет соцсети, где делится не только тренерскими буднями, но и личной жизнью. В мае 2025 года у него родился сын — спортсмен опубликовал фото с новорожденным и подписал: «Добро пожаловать, наш Сын».
Жизнь спортсменов после завершения международной карьеры не заканчивается. Кто-то продолжает выходить на поле в клубах, кто-то делает ставку на тренерство, а кто-то открывает себя в медиа или переезжает за границу. Но во всех этих случаях футбол остался важной частью их жизни — как фундамент, к которому хочется возвращаться, и как способ передать опыт новому поколению.