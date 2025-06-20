Источник: Джикия продолжит карьеру в европейском чемпионате

«Никакой договоренности на сегодняшний день с “Антальяспором” не существует. Мы ведём переговоры с турецкими клубами — это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано. На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия», — сказал Кузьмичев.