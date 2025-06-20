Источник: Джикия продолжит карьеру в европейском чемпионате

По информации источника, в кандидатуре бывшего капитана сборной России заинтересован лично главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу. В ближайшие дни Джикия должен отправиться в Турцию для завершения трансфера.
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока, подтвердил, что они в настоящий момент ведут переговоры с турецкими клубами, но отметил, что договоренность о переходе Джикиии в «Антальяспор» на данный момент нет.
«Никакой договоренности на сегодняшний день с “Антальяспором” не существует. Мы ведём переговоры с турецкими клубами — это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано. На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия», — сказал Кузьмичев.
Последним клубом Джикии были «Химки», за которые он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями. На этой неделе подмосковный клуб прекратил свое существование из-за финансовых проблем.
Минувший сезон «Антальяспор» завершил на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее за этот клуб выступал российский защитник Федор Кудряшов (2020−2023).