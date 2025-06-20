Экс-игрок «Спартака» Промес был экстрадирован в Нидерланды

Промес приговорен в общей сложности к 7,5 годам заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.