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Экс-игрок «Спартака» Промес был экстрадирован в Нидерланды

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды где будет отбывать тюремный срок.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Экс-игрок московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес отправлен на родину для отбывания наказания в тюрьме. Об этом сообщил De Telegraaf.

Промес приговорен в общей сложности к 7,5 годам заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Адвокат экс-спартаковца Джем Полат подал запрос о приостановке дела, чтобы Квинси мог приехать на родину, не попав под арест. Если суд не удовлетворит апелляцию игрока, то Промес сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только в 2030 году, когда ему будет 38 лет.

Напомним, Квинси Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018 и 2021−2024 годах. В составе красно-белых он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.