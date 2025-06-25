«Я остаюсь». Неймар — о продлении контракта с «Сантосом»

«Принял решение и последовал за своим сердцем. “Cантос” — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по-настоящему любят. Здесь я могу быть собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить мечты, которые еще остались в моей карьере. И ничто меня не остановит. Я ухожу, я возвращаюсь — и я остаюсь. Там, где все началось и где никогда не закончится», — приводит слова Неймара официальный сайт «Сантоса».