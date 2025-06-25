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«Я остаюсь». Неймар — о продлении контракта с «Сантосом»

Нападающий Неймар прокомментировал продление контракта в бразильским «Сантосом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, «Сантос» заключил новый контракт с 33-летним Неймаром до конца 2025 года с возможностью продления.

«Принял решение и последовал за своим сердцем. “Cантос” — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по-настоящему любят. Здесь я могу быть собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить мечты, которые еще остались в моей карьере. И ничто меня не остановит. Я ухожу, я возвращаюсь — и я остаюсь. Там, где все началось и где никогда не закончится», — приводит слова Неймара официальный сайт «Сантоса».

В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. За этот клуб нападающий выступал с юных лет до 2013 года, когда перешел в «Барселону». До второго пришествия в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв на поле 42 минуты.

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