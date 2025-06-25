Муслера после 14 лет в «Галатасарае» нашел новый клуб

Контракт с 39-летним вратарем рассчитан до конца 2026 года. Клуб из Ла-Платы выиграл борьбу за именитого игрока у уругвайского «Пеньяроля». Муслера, являющийся уроженцем Буэнос-Айреса, объяснил свой выбор личным желанием быть ближе к дому.
По окончании прошлого сезона Муслера покинул «Галатасарай», за который он выступал с 2011 года. За 14 лет он провел за стамбульский клуб 551 матч, в котором пропустил 592 гола и 195 раз сыграл «на ноль». С «Галатасараем» Муслера восемь раз выигрывал чемпионат Турции и трижды побеждал в Кубке страны.
Также Муслера является лидером сборной Уругвая по числу сыгранных матчей. На его счету 133 игры, в которых он пропустил 135 мячей и 54 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. В 2011 году Муслера выиграл со сборной Кубок Америки.
В минувшем сезоне «Эстудиантес» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.