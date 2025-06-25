Муслера после 14 лет в «Галатасарае» нашел новый клуб

По окончании прошлого сезона Муслера покинул «Галатасарай», за который он выступал с 2011 года. За 14 лет он провел за стамбульский клуб 551 матч, в котором пропустил 592 гола и 195 раз сыграл «на ноль». С «Галатасараем» Муслера восемь раз выигрывал чемпионат Турции и трижды побеждал в Кубке страны.