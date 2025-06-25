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Муслера после 14 лет в «Галатасарае» нашел новый клуб

Бывший вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера продолжит карьеру в «Эстудиантесе». Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Эстудиантес"

Контракт с 39-летним вратарем рассчитан до конца 2026 года. Клуб из Ла-Платы выиграл борьбу за именитого игрока у уругвайского «Пеньяроля». Муслера, являющийся уроженцем Буэнос-Айреса, объяснил свой выбор личным желанием быть ближе к дому.

По окончании прошлого сезона Муслера покинул «Галатасарай», за который он выступал с 2011 года. За 14 лет он провел за стамбульский клуб 551 матч, в котором пропустил 592 гола и 195 раз сыграл «на ноль». С «Галатасараем» Муслера восемь раз выигрывал чемпионат Турции и трижды побеждал в Кубке страны.

Также Муслера является лидером сборной Уругвая по числу сыгранных матчей. На его счету 133 игры, в которых он пропустил 135 мячей и 54 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. В 2011 году Муслера выиграл со сборной Кубок Америки.

В минувшем сезоне «Эстудиантес» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.