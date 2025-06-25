Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера

«Клуб “Аль-Наср” официально объявляет о расторжении контракта с тренером команды Стефано Пиоли. Мы благодарим его и его тренерский штаб за все усилия, приложенные для “Аль-Насра”, и желаем им успехов», — говорится в сообщении в одной из соцсетей клуба.