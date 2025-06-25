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Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера

Итальянский специалист Стефано Пиоли покинул пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Наср».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

59-летний Пиоли возглавил саудовский клуб, за который выступает португалец Криштиану Роналду, в сентябре прошлого года. Пиоли сменил на посту Луиша Каштру. Под руководством итальянца «Аль-Наср» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги, пропустив вперед «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

«Клуб “Аль-Наср” официально объявляет о расторжении контракта с тренером команды Стефано Пиоли. Мы благодарим его и его тренерский штаб за все усилия, приложенные для “Аль-Насра”, и желаем им успехов», — говорится в сообщении в одной из соцсетей клуба.

Ранее Пиоли работал в «Болонье», «Лацио», «Интере», «Фиорентине» и «Милане». С «Миланом» Пиоли стал победителем чемпионата Италии в сезоне-2021/22. По итогам этого же сезона специалист был признан лучшим тренером Серии А.

В середине июня журналист Фабрицио Романо в соцсетях сообщил, что Пиоли подпишет трехлетний контракт «Фиорентиной» в июле. По информации источника, устная договоренность между сторонами уже достигнута.

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