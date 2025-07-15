Дональд Трамп заявил о готовности переименовать соккер в футбол

«Это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом — они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать. Указ о переименовании соккера в футбол? Думаю, что мы могли бы сделать это», — сказал Трамп.