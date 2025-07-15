Дональд Трамп заявил о готовности переименовать соккер в футбол

Американский президент дал небольшое интервью журналистке DAZN Эмили Остин во время финального матча клубного чемпионата мира по футболу между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» (3:0). В конце интервью Остин в шутку предложила Трампу издать официальный закон о переименовании игры.
«Это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом — они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать. Указ о переименовании соккера в футбол? Думаю, что мы могли бы сделать это», — сказал Трамп.
В США футбол называется «соккером», чтобы отличать его от американского футбола. Слово soccer возникло в Англии в конце XIX века как сокращение от association football — официального названия футбола, принятого в 1863 году после разделения футбольных игр на разновидности, таких как футбол, регби и другие.
Изначально термин «соккер» широко использовался в самой Великобритании, но со временем на большей части мира за игрой закрепилось ее привычное название — «футбол». В США, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, где существуют собственные виды футбола (американский, канадский, австралийский), прижился термин «соккер» и используется по сей день.
Летом 2026 года США совместно с Канадой и Мексикой примет чемпионат мира по футболу. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных команд.