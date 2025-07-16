«Реал» стал лидером по доходам от рекламы на игровых футболках

По информации источника, «сливочные» зарабатывает от рекламных размещениях на форме 260 млн евро за сезон. В эту сумму входят 120 млн евро от технического спонсора Adidas, 70 млн евро — от титульного спонсора Emirates, и еще 70 млн евро — от логотипа компании HP, размещенного на левом рукаве.
В топ-3 также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», чьи доходы с размещения логотипов спонсоров на игровых футболках составляют 210,5 млн и 200 млн евро соответственно.
Рейтинг клубов по доходам от рекламы на игровых футболках:
- «Реал Мадрид» (Испания) — 260 млн евро (120+70+70)
- «Манчестер Сити» (Англия) — 210,5 млн евро (115+74+21,5)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 200 млн евро (105+70+25)
- «Барселона» (Испания) — 183 млн евро (105+70+8)
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 170 млн евро (90+70+10)
- «Арсенал» (Англия) — 141,5 млн евро (71+58,5+12)
- «Бавария» (Германия) — 122 млн евро (60+50+12)
- «Ливерпуль» (Англия) — 102,5 млн евро (58,5+35+9)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 99 млн евро (40+34+25)
- «Тоттенхэм» (Англия) — 80 млн евро (45+35+0)
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