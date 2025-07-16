Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Динамо Мн
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.04
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Будучност
2
:
Ноа
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
5
:
Эгнатия
0
П1
X
П2

«Реал» стал лидером по доходам от рекламы на игровых футболках

Мадридский «Реал» возглавил мировой рейтин по доходам от размещения логотипов спонсоров на игровых футболках. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, «сливочные» зарабатывает от рекламных размещениях на форме 260 млн евро за сезон. В эту сумму входят 120 млн евро от технического спонсора Adidas, 70 млн евро — от титульного спонсора Emirates, и еще 70 млн евро — от логотипа компании HP, размещенного на левом рукаве.

В топ-3 также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», чьи доходы с размещения логотипов спонсоров на игровых футболках составляют 210,5 млн и 200 млн евро соответственно.

Рейтинг клубов по доходам от рекламы на игровых футболках:

  1. «Реал Мадрид» (Испания) — 260 млн евро (120+70+70)
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — 210,5 млн евро (115+74+21,5)
  3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 200 млн евро (105+70+25)
  4. «Барселона» (Испания) — 183 млн евро (105+70+8)
  5. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 170 млн евро (90+70+10)
  6. «Арсенал» (Англия) — 141,5 млн евро (71+58,5+12)
  7. «Бавария» (Германия) — 122 млн евро (60+50+12)
  8. «Ливерпуль» (Англия) — 102,5 млн евро (58,5+35+9)
  9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 99 млн евро (40+34+25)
  10. «Тоттенхэм» (Англия) — 80 млн евро (45+35+0)

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше