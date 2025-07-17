«Интер Майами» с Месси и Суаресом крупно проиграл в МЛС

Счет в матче открыл нападающий Херардо Валенсуэла (16'), а во втором тайме дубль оформил бразилец Эвандер (50', 70').
В стартовом составе «Интер Майами» вышли звездные ветераны Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Они отыграли весь матч, но не сумели отличиться результативными действиями.
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси прервал свою рекордную серию из пяти дублей подряд в матчах МЛС. Всего 38-летний аргентинец провел 17 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров МЛС, отставая на один мяч от нападающего «Нэшвилла» Сэма Сарриджа.
«Интер Майами» потерпел четвертое поражение в МЛС, прервав серию из пяти побед подряд. Команда Месси занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующей «Филадельфии Юнион» на восемь очков, имея при этом три игры в запасе. В субботу, 19 июля, «Интер Майами» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».