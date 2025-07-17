«Интер Майами» с Месси и Суаресом крупно проиграл в МЛС

«Интер Майами» потерпел четвертое поражение в МЛС, прервав серию из пяти побед подряд. Команда Месси занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующей «Филадельфии Юнион» на восемь очков, имея при этом три игры в запасе. В субботу, 19 июля, «Интер Майами» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».