«Интер Майами» с Месси и Суаресом крупно проиграл в МЛС

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
19:00
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.09
X
5.32
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
19:00
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.72
П2
1.76
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.33
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Ордабасы
:
Торпедо Кт
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
4.85
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
51.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Хегельманн Литауэн
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Работнички
:
Торпедо-БелАЗ
Все коэффициенты
П1
4.12
X
4.05
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.10
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Расинг Л
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.30
Футбол. Лига конференций
19:00
Санта-Колома
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.86
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
19:30
Пайде
:
Мэгпайс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.49
П2
6.23
Футбол. Лига конференций
20:00
Силекс
:
Дечич
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.44
П2
3.43
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаверфордуэст
:
Флориана
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Биркиркара
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.79
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Дюделанж
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.26
П2
4.85
Футбол. Лига конференций
20:00
Пенибонт
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.60
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
20:30
ЧФР
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:30
Копер
:
Железничар
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.30
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
21:00
Приштина
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.54
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.84
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Партизани
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.81
П2
5.03
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Урарту
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.56
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:30
Динамо Брс
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.54
П2
4.53
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
СИК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Клифтонвилл
:
Сент-Джозефс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.38
П2
2.79
Футбол. Лига Европы
22:00
Партизан
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.20
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линфилд
1
:
Шелбурн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо Мн
2
:
Лудогорец
2
П1
X
П2

«Интер Майами» с Месси и Суаресом крупно проиграл в МЛС

«Интер Майами» на выезде потерпел разгромное поражение от «Цинциннати» (0:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче открыл нападающий Херардо Валенсуэла (16'), а во втором тайме дубль оформил бразилец Эвандер (50', 70').

В стартовом составе «Интер Майами» вышли звездные ветераны Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Они отыграли весь матч, но не сумели отличиться результативными действиями.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси прервал свою рекордную серию из пяти дублей подряд в матчах МЛС. Всего 38-летний аргентинец провел 17 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров МЛС, отставая на один мяч от нападающего «Нэшвилла» Сэма Сарриджа.

«Интер Майами» потерпел четвертое поражение в МЛС, прервав серию из пяти побед подряд. Команда Месси занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующей «Филадельфии Юнион» на восемь очков, имея при этом три игры в запасе. В субботу, 19 июля, «Интер Майами» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».