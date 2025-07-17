Первый гол Неймара в сезоне принес «Сантосу» победу: видео

В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. За этот клуб нападающий выступал с юных лет до 2013 года, когда перешел в «Барселону». До второго пришествия в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв на поле 42 минуты.