Роналду получил три индивидуальные награды по итогам сезона

Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс‑служба турнира в социальных сетях. На протяжении сезона Роналду 15 раз становился лучшим игроком матчей.
Португалец провел 30 встреч в рамках саудовской Про-Лиги, забил 25 голов, таким образом став еще и лучшим бомбардиром турнира.
Кроме того, забитый 40-летним Криштиану мяч ударом с лету с линии штрафной в матче 27-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом» (2:1) был признан лучшим голом сезона-2024/2025 в Саудовской Аравии по мнению болельщиков.
Таким образом, Роналду получил три индивидуальные награды по итогам кампании.
26 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии, чемпионом стал «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср» занял третье место. За то, время, что в клубе находится Криштиану Роналду «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. На счету португальца 105 матчей за клуб из Эр-Рияда, в которых он забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.