Роналду получил три индивидуальные награды по итогам сезона

26 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии, чемпионом стал «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср» занял третье место. За то, время, что в клубе находится Криштиану Роналду «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. На счету португальца 105 матчей за клуб из Эр-Рияда, в которых он забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.