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Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

Австрийский «Хартберг» представил игровую форму, на которой размещены 23 спонсора, что стало новым рекордом для профессионального футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Хартберг"

«Хартберг» уже не первый год обновляет рекорд по количеству рекламных логотипов на форме, последовательно увеличивая их число с каждым сезоном. Такая модель позволила клубу из одноименного города с населением всего шесть тысяч человек привлечь достаточное финансирование, чтобы проделать путь от третьего австрийского дивизиона в сезоне-2016/17 до квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Главным спонсором «Хартберга» является австрийская фармакологическая компания Lenus Pharma, которая рекламирует на футболке препарат для улучшения качества спермы Profertil. Этот бренд также дал название домашнему стадиону клуба — Profertil Arena.

Болельщики в соцсетях шутят про то, что форма клуба превратилась в доску объявлений, а некоторые даже иронизируют над работой коммерческого отдела клуба, потому что «на футболке еще осталось свободное место». Несмотря на многочисленные шутки в адрес «Хартберга», руководство клуба подчеркивает, что такой подход является вынужденной мерой для небольшого клуба с ограниченным бюджетом.

В минувшем сезоне «Хартберг» занял восьмое место в чемпионате Австрии.