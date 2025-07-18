Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

«Хартберг» уже не первый год обновляет рекорд по количеству рекламных логотипов на форме, последовательно увеличивая их число с каждым сезоном. Такая модель позволила клубу из одноименного города с населением всего шесть тысяч человек привлечь достаточное финансирование, чтобы проделать путь от третьего австрийского дивизиона в сезоне-2016/17 до квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/21.