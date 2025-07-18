Австрийский клуб установил рекорд по количеству рекламы на форме

«Хартберг» уже не первый год обновляет рекорд по количеству рекламных логотипов на форме, последовательно увеличивая их число с каждым сезоном. Такая модель позволила клубу из одноименного города с населением всего шесть тысяч человек привлечь достаточное финансирование, чтобы проделать путь от третьего австрийского дивизиона в сезоне-2016/17 до квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/21.
Главным спонсором «Хартберга» является австрийская фармакологическая компания Lenus Pharma, которая рекламирует на футболке препарат для улучшения качества спермы Profertil. Этот бренд также дал название домашнему стадиону клуба — Profertil Arena.
Болельщики в соцсетях шутят про то, что форма клуба превратилась в доску объявлений, а некоторые даже иронизируют над работой коммерческого отдела клуба, потому что «на футболке еще осталось свободное место». Несмотря на многочисленные шутки в адрес «Хартберга», руководство клуба подчеркивает, что такой подход является вынужденной мерой для небольшого клуба с ограниченным бюджетом.
В минувшем сезоне «Хартберг» занял восьмое место в чемпионате Австрии.