Жозе Моуринью: Я вернусь в Португалию на пике карьеры

«Я точно вернусь в Португалию. Не потому, что чувствую себя близким к завершению карьеры, а потому, что как раз чувствую себя далеким от этого. Не хочу возвращаться в Португалию для завершения карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике, при хорошем состоянии здоровья, в полной физической и психологической форме. Я обязательно вернусь», — цитирует Моуринью Portuguese Soccer.