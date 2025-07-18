Жозе Моуринью: Я вернусь в Португалию на пике карьеры

«Я точно вернусь в Португалию. Не потому, что чувствую себя близким к завершению карьеры, а потому, что как раз чувствую себя далеким от этого. Не хочу возвращаться в Португалию для завершения карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике, при хорошем состоянии здоровья, в полной физической и психологической форме. Я обязательно вернусь», — цитирует Моуринью Portuguese Soccer.
По данным СМИ, он может возглавить сборную Португалии или один из топ-клубов страны. Моуринью возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Под его руководством стамбульцы одержали 35 побед и потерпели 9 поражений в 62 матчах. «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции, уступив 9 очков «Галатасараю».
Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», также он работал в «Челси», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Роме».