Экс-президент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления

Платини — чемпион Европы 1984 года и трехкратный обладателей «Золотого мяча». Он занимал пост главы УЕФА с 2007-го по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности на фоне коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.