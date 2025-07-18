Экс-президент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления

Инцидент произошел 18 июля около 5:30 утра. Платини услышал шум из своего сада, а когда вышел проверить, что происходит, то увидел человека в черном и с капюшоном. После этого неизвестный мужчина скрылся.
Француз заметил следы взлома в доме. Также он обнаружил, что неизвестный украл около 20 медалей и кубков. Сумма ущерба пока не установлена, сам 70-летний Платини не пострадал. В полиции Марселя сообщили, что начали расследование по факту этого происшествия.
Платини — чемпион Европы 1984 года и трехкратный обладателей «Золотого мяча». Он занимал пост главы УЕФА с 2007-го по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности на фоне коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.
В марте 2025 года Чрезвычайная апелляционная палата Швейцарского уголовного суда оправдала бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс‑главу УЕФА Мишеля Платини по делу о финансовых махинациях.