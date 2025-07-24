Нобоа принял участие в открытии мемориала Пушкину в Эквадоре

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Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Атлетик Э
1
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.63
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Астана
1
:
Зимбру
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.20
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис В
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Банга
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.15
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.40
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
19:00
Хибернианс
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.39
П2
1.47
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
Пушкаш Академия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.15
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.63
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
19:00
Арда
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.50
П2
3.01
Футбол. Лига конференций
19:00
Актобе
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.32
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Арис
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
19:30
Пайде
:
АИК
Все коэффициенты
П1
13.25
X
5.75
П2
1.32
Футбол. Лига Европы
20:00
Баник О
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.52
П2
2.87
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.63
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Копер
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.98
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Дила
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.05
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Марибор
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Шарлеруа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Нови Пазар
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.00
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
20:00
Полесье
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.88
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Александрия
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.22
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Торпедо Кт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.82
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Черно Море
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.90
П2
1.67
Футбол. Лига Европы
20:30
Левски
:
Брага
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6.40
X
4.17
П2
1.54
Футбол. Лига Европы
20:30
Мидтьюлланн
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Дангеннон Свифтс
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.29
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
21:00
Андерлехт
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.34
П2
7.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Бешикташ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.50
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П2
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Футбол. Лига конференций
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Неман
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Раднички К
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Клаксвик
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X
3.75
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4.70
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Торпедо-БелАЗ
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Маккаби Хайфа
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3.88
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Лугано
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ЧФР
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Спаэри
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26.00
П2
71.00
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Влазния
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Викингур Р
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X
3.50
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2.36
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Сутьеска
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X
4.81
П2
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Динамо Мн
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Эгнатия
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1.81
X
3.73
П2
4.55
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Данди Юнайтед
:
ЮНА Штрассен
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1.30
X
5.30
П2
11.50
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21:45
ХБ Торсхавн
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Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Нымме Калью
П1
X
П2
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Ларн
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Приштина
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X
3.45
П2
3.31
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Ракув
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Жилина
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1.37
X
5.49
П2
8.50
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Сараево
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Университатя Кр
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3.20
X
3.50
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
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Дечич
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Рапид В
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X
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1.32

Нобоа принял участие в открытии мемориала Пушкину в Эквадоре

Экс-игрок ряда клубов Российской Премьер-лиги Кристиан Нобоа поучаствовал в церемонии открытия мемориала, посвященного поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мемориалы представлены в виде трехметровых портретов знаменитых деятелей культуры двух стран, которые изображены на стекле словами из их произведений.

Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» с 2017-го по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста является «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Последним клубом в его карьере стал самый титулованный клуб Эквадора «Эмелек».

Эквадорец по количеству матчей (366) в чемпионатах России занимает второе место среди всех легионеров, уступая лишь Дейвидасу Шемберасу (369).

Нобоа три раза становился чемпионом России, дважды — в составе «Рубина» (2008 и 2009), еще один раз — в составе «Зенита» (2019). В активе полузащитника 83 матча и 4 гола в составе сборной Эквадора.