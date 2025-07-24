Нобоа принял участие в открытии мемориала Пушкину в Эквадоре

Мемориалы представлены в виде трехметровых портретов знаменитых деятелей культуры двух стран, которые изображены на стекле словами из их произведений.
Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» с 2017-го по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста является «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Последним клубом в его карьере стал самый титулованный клуб Эквадора «Эмелек».
Эквадорец по количеству матчей (366) в чемпионатах России занимает второе место среди всех легионеров, уступая лишь Дейвидасу Шемберасу (369).
Нобоа три раза становился чемпионом России, дважды — в составе «Рубина» (2008 и 2009), еще один раз — в составе «Зенита» (2019). В активе полузащитника 83 матча и 4 гола в составе сборной Эквадора.