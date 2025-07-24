Нобоа принял участие в открытии мемориала Пушкину в Эквадоре

Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» с 2017-го по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста является «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Последним клубом в его карьере стал самый титулованный клуб Эквадора «Эмелек».