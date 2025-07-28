Вице-президент «Барселоны» договорился с другим клубом

По данным источника, испанский функционер принял финансово выгодное предложение от саудовского клуба. Президент каталонской команды Жоан Лапорта был в курсе этой сделки и отмечает, что он не будет препятствовать уходу Юсте.
Ранее Рафа Юсте работает в «Барселоне» с весны 2021 года и одновременно руководит спортивным отделом команды. В прошлом сезоне каталонцы завоевали чемпионат Ла Лиги, Кубок Испании и местный Суперкубок.
Накануне Рафа Юсте отметил, что сине-гранатовые обладают глубоким составом. В летнее трансферное окно «Барселона» подписала голкипера Жоана Гарсию, игрока молодежной сборной Швеции Руни Бардагжи из «Копенгагена», а также взяла в аренду у «Манчестер Юнайтед» крайнего нападающего Маркуса Рашфорда.
«Мы еще обсудим со спортивным директором клуба Деку, но я очень доволен тем, что у нас есть — тем составом, которым обладает тренер. Мы взяли Рашфорда, а также Руни, который весьма неплохо проявил себя в “Копенгагене”. Мы завершим свою работу на трансферном рынке и, я уверен, завершим ее хорошо», — приводит слова Юсте Barca Universal.
В прошлом сезоне каталонцы стали победителями Ла Лиги, Кубка Испании и местного Суперкубка, в Лиге чемпионов команда Ханса-Дитера Флика дошла до полуфинальной стадии.