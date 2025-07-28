Вице-президент «Барселоны» договорился с другим клубом

«Мы еще обсудим со спортивным директором клуба Деку, но я очень доволен тем, что у нас есть — тем составом, которым обладает тренер. Мы взяли Рашфорда, а также Руни, который весьма неплохо проявил себя в “Копенгагене”. Мы завершим свою работу на трансферном рынке и, я уверен, завершим ее хорошо», — приводит слова Юсте Barca Universal.