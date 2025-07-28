Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.32
П2
4.89
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2

Вице-президент «Барселоны» договорился с другим клубом

По сообщениям журналиста Фернандо Поло, занимающий должность вице-президента «Барселоны» Рафа Юсте близок к уходу в саудовский «Аль-Наср».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, испанский функционер принял финансово выгодное предложение от саудовского клуба. Президент каталонской команды Жоан Лапорта был в курсе этой сделки и отмечает, что он не будет препятствовать уходу Юсте.

Ранее Рафа Юсте работает в «Барселоне» с весны 2021 года и одновременно руководит спортивным отделом команды. В прошлом сезоне каталонцы завоевали чемпионат Ла Лиги, Кубок Испании и местный Суперкубок.

Накануне Рафа Юсте отметил, что сине-гранатовые обладают глубоким составом. В летнее трансферное окно «Барселона» подписала голкипера Жоана Гарсию, игрока молодежной сборной Швеции Руни Бардагжи из «Копенгагена», а также взяла в аренду у «Манчестер Юнайтед» крайнего нападающего Маркуса Рашфорда.

«Мы еще обсудим со спортивным директором клуба Деку, но я очень доволен тем, что у нас есть — тем составом, которым обладает тренер. Мы взяли Рашфорда, а также Руни, который весьма неплохо проявил себя в “Копенгагене”. Мы завершим свою работу на трансферном рынке и, я уверен, завершим ее хорошо», — приводит слова Юсте Barca Universal.

В прошлом сезоне каталонцы стали победителями Ла Лиги, Кубка Испании и местного Суперкубка, в Лиге чемпионов команда Ханса-Дитера Флика дошла до полуфинальной стадии.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше