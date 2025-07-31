Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

Встреча 1-го тура Кубка лиг между «Интер Майами» и «Атласом» прошла на домашнем поле клуба из штата Флорида.
«Интер Майами» обыграл «Атлас» со счетом 2:1. По мячу в составе хозяев забили Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт. Лионель Месси оформил две результативные передачи.
В одном из эпизодов Месси подошел к полузащитнику соперника Серхио Эрнандесу. После разговора аргентинец положил руку на лицо Эрнандесу, постучав по щеке несколько раз. Главный судья матча оставил этот эпизод без внимания.
В составе коллектива из Майами дебютировал полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль, перешедший этим летом из мадридского «Атлетико».
Напомним, Месси пропустил предыдущий матч в МЛС с «Цинциннати» из-за дисквалификации.