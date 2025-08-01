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Миранчук ответил, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, сталкивался ли он когда-нибудь с русофобией в Швейцарии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— Сталкивался в Швейцарии с русофобией или чем-то вроде?

— Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл. Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное, — приводит слова Миранчука Sport24.

Также Антон Миранчук рассказал, что по-прежнему стремится выступать в одном из чемпионатов топ-5 европейских лиг.

«Хотел уехать в чемпионат из топ-5. Так сложилось, что получилось только в Швейцарию. Тут гештальт не закрыт», — сказал футболист сборной России.

Антон Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года. В составе швейцарского клуба он провёл 24 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка. Ранее полузащитник выступал за московский «Локомотив».

Брат-близнец Антона Алексей Миранчук выступает в МЛС за «Атланту Юнайтед».