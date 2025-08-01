Миранчук ответил, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии

— Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл. Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное, — приводит слова Миранчука Sport24.