Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» предотвратил самоубийство

«Столкнулся с неприятной ситуацией. Молодой человек хотел покончить с собой на мосту. Я вышел из машины и подошел к нему. Я не спас его, но попытался поговорить. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело. Слава богу, приехала его семья, и он передумал заканчивать жизнь самоубийством. Давайте заботиться о себе, своем разуме и сердце. Психическое здоровье очень важно», — написал Валенсия.