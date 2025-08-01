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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» предотвратил самоубийство

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Эквадора Антонио Валенсия помог сохранить жизнь человеку у себя на родине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Антонио Валенсия сообщил в соцсетях, что на днях, проезжая по мосту, увидел человека, который собирался покончить с собой. Бывший футболист беседовал с мужчиной, пока к тому не приехали члены его семьи. Все закончилось благополучно.

«Столкнулся с неприятной ситуацией. Молодой человек хотел покончить с собой на мосту. Я вышел из машины и подошел к нему. Я не спас его, но попытался поговорить. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело. Слава богу, приехала его семья, и он передумал заканчивать жизнь самоубийством. Давайте заботиться о себе, своем разуме и сердце. Психическое здоровье очень важно», — написал Валенсия.

Антонио Валенсии 4 августа исполнится 40 лет. Он завершил карьеру футболиста в 2021 года. Эквадорец играл за «Манчестер Юнайтед» с 2009-го по 2019 год. Вместе с командой дважды побеждал в Английской Премьер-лиге, завоевывал Кубок Англии, кубок Лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также побеждал в Лиге Европы.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место. Это худшее место прославленного клуба по итогам сезона за всю историю выступлений «красных дьяволов» в АПЛ. 17 августа в рамках 1-го тура нового сезона лиги подопечные Рубена Аморима дома сыграют с лондонским «Арсеналом».

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