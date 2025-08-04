Стал известен характер повреждения Лионеля Месси

Напомним, в матче 2-го тура Кубка лиг с мексиканской «Некаксой» (2:2, 5:4 пен.) капитан «Интер Майами» получил травму на 11-й минуте и покинул поле.
«Результаты обследования подтвердили легкое повреждение мышц правой ноги. Решение о его выписке из больницы будет зависеть от клинического состояния и ответа на лечение», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
38-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Всего за клуб из штата Флорида нападающий повел 70 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист в минувшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата МЛС и был признан лучшим игроком турнира. Контракт Месси с клубом рассчитан до конца 2025 года.
В текущем сезоне МЛС «Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками. В третьем туре Кубка лиг «Интер Майми» встретится с мексиканским клубом Пумас.