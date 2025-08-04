Стал известен характер повреждения Лионеля Месси

38-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Всего за клуб из штата Флорида нападающий повел 70 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист в минувшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата МЛС и был признан лучшим игроком турнира. Контракт Месси с клубом рассчитан до конца 2025 года.