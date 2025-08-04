Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.88
П2
4.67
Футбол. Первая лига
20:00
Ротор
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Сокол
0
П1
X
П2

Стал известен характер повреждения Лионеля Месси

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил мышечную травму правой ноги, сообщает пресс-служба клуба из штата Флорида.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в матче 2-го тура Кубка лиг с мексиканской «Некаксой» (2:2, 5:4 пен.) капитан «Интер Майами» получил травму на 11-й минуте и покинул поле.

«Результаты обследования подтвердили легкое повреждение мышц правой ноги. Решение о его выписке из больницы будет зависеть от клинического состояния и ответа на лечение», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

38-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Всего за клуб из штата Флорида нападающий повел 70 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист в минувшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата МЛС и был признан лучшим игроком турнира. Контракт Месси с клубом рассчитан до конца 2025 года.

В текущем сезоне МЛС «Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками. В третьем туре Кубка лиг «Интер Майми» встретится с мексиканским клубом Пумас.