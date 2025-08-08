Ричмонд
Радимов повторил движения танцоров бывшей жены Булановой: видео

Экс-футболист «Зенита» и бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов повторил движения ее танцоров, которые стали популярны в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

В соцсетях активно вирусится видео с подтанцовкой певицы Татьяны Булановой, которые исполняют танец под песню «Один день». Пользователи прозвали танец «энергосберегающим» и массово снимают пародии на видео.

Бывший супруг Булановой Владислав Радимов не остался в стороне и тоже записал ролик.

«Ну чего скажешь?» — обратился Радимов к танцору Булановой Дмитрию Берегуле, сопровождая пост танцем.

Владислав Радимов и Татьяна Буланова были женаты 11 лет. Пара рассталась в 2016 году. У них есть общий сын Никита.