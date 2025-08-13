Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.70
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
3.06
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.85
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
6.95

Кафанов: Россия готова к возвращению на международную арену

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «Чемпионату» высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Верю, что Россия вернется на международную арену в обозримом будущем. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира.

Насколько мы готовы к возвращению? Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная и вратарская линия в России очень сильная», — сказал Кафанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).

В сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, в октябре — с Ираном и Боливией.