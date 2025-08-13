Кафанов: Россия готова к возвращению на международную арену

«Верю, что Россия вернется на международную арену в обозримом будущем. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира.



Насколько мы готовы к возвращению? Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная и вратарская линия в России очень сильная», — сказал Кафанов.