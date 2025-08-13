Кафанов: Россия готова к возвращению на международную арену

«Верю, что Россия вернется на международную арену в обозримом будущем. Жду этого. Тогда мы прошли непростой путь с Валерием Георгиевичем. Одно поражение в Хорватии на последних минутах, но в остальном мы выполнили задачу. Были уверены, что два матча с Польшей и Швецией/Чехией в Москве с помощью наших болельщиков мы вырвем. Осталась мечта попасть со сборной на чемпионат Европы или мира.
Насколько мы готовы к возвращению? Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная и вратарская линия в России очень сильная», — сказал Кафанов.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).
В сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, в октябре — с Ираном и Боливией.