Константин Тюкавин: Никогда не видел Овечкина грустным

— Саня — вообще открытый, веселый парень. Всегда его видел с улыбкой — добрым и веселым. Никогда не видел грустным. Мы с ним на том упомянутом вами матче не в первый раз пересекались. До этого уже познакомились, когда он на нашу базу приезжал, дарил мне джерси и передавал клюшку моему папе. И вообще, сколько ни видел Овечкина вживую, он всегда с каждым желающим сфоткается, автограф даст — не отказывает вообще никому.