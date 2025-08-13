Ричмонд
Константин Тюкавин: Никогда не видел Овечкина грустным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что получение «Золотого мяча» футболистом из России можно было бы сравнить с достижением Александра Овечкина в НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— На одном из недавних домашних матчей «Динамо» вы сидели в одной вип-ложе с Александром Овечкиным. Каков он в общении?

— Саня — вообще открытый, веселый парень. Всегда его видел с улыбкой — добрым и веселым. Никогда не видел грустным. Мы с ним на том упомянутом вами матче не в первый раз пересекались. До этого уже познакомились, когда он на нашу базу приезжал, дарил мне джерси и передавал клюшку моему папе. И вообще, сколько ни видел Овечкина вживую, он всегда с каждым желающим сфоткается, автограф даст — не отказывает вообще никому.

— Его рекорд по голам в НХЛ уже почти всеми обсуждался. Интересно, вы можете себе представить, что в нашем футболе когда-нибудь случится событие, сопоставимое по масштабу с тем, что сделал весной Овечкин?

— Допускаю, что что-то подобное будет, но пока тяжело сказать, что именно. Я думаю, такой рекорд — это событие, которое в принципе в мире не каждый год происходит. Саня — величина вообще для всего мирового спорта. И даже не знаю, кого можно поставить в один ряд с ним.

— Кому-то из наших футболистов для этого надо стать лидером европейского топ-клуба и стабильно быть его лучшим бомбардиром много лет подряд?

— Или выиграть «Золотой мяч». Наверно, такое достижение будет сопоставимо с тем, что сделал Овечкин, — заявил 23-летний футболист в интервью «Известиям».

В минувшем сезоне Константин Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он получил травму в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Его возвращение на поле ожидается в середине сентября.

«Динамо» завершило сезон-2024/25 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 56 очками.

