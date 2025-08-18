Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.00
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.37
П2
2.23
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Неймар не сдержал эмоций после разгромного поражения «Сантоса»

«Сантос» уступил «Васко да Гаме» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии со счетом 0:6.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем поле клуба «Сантос». В составе победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо (54-я минута, 62), еще по голу забили Лукас Питон (18), Давид (52), Райан (60) и Че Че (68).

Нападающий «Сантоса» Неймар вышел на поле в стартовом составе, отметившись желтой карточкой, из-за которой пропустит следующую игру с «Баией».

После финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и заплакал. Для него этот матч стал 250-м в карьере за «Сантос». Также это поражение стало самым разгромным в карьере футболиста.

Пресс-служба «Сантоса» объявила об отставке главного тренера Клебера Хавьера после поражения от «Васко да Гамы».

«Клуб благодарит его за службу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце января 33-летний Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. Нападающий заключил соглашение с черно-белыми до конца 2025 года с возможностью продления контракта. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, проведя на поле 42 минуты.