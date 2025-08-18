Неймар не сдержал эмоций после разгромного поражения «Сантоса»

Встреча прошла на домашнем поле клуба «Сантос». В составе победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо (54-я минута, 62), еще по голу забили Лукас Питон (18), Давид (52), Райан (60) и Че Че (68).
Нападающий «Сантоса» Неймар вышел на поле в стартовом составе, отметившись желтой карточкой, из-за которой пропустит следующую игру с «Баией».
После финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и заплакал. Для него этот матч стал 250-м в карьере за «Сантос». Также это поражение стало самым разгромным в карьере футболиста.
Пресс-служба «Сантоса» объявила об отставке главного тренера Клебера Хавьера после поражения от «Васко да Гамы».
«Клуб благодарит его за службу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Напомним, в конце января 33-летний Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. Нападающий заключил соглашение с черно-белыми до конца 2025 года с возможностью продления контракта. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, проведя на поле 42 минуты.