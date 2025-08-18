Неймар не сдержал эмоций после разгромного поражения «Сантоса»

Напомним, в конце января 33-летний Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. Нападающий заключил соглашение с черно-белыми до конца 2025 года с возможностью продления контракта. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, проведя на поле 42 минуты.