От гвоздей до нанотехнологий: как эволюция футбольных бутс изменила игру

Еще чуть больше века назад бутсы напоминали армейские ботинки и весили почти килограмм. История их развития — это не только путь от кожи к карбону, но и зеркало эволюции самого футбола: от рабочих дворов до многомиллиардной индустрии. В этом тексте мы проследим, как менялись футбольные бутсы, какие прорывы совершались, и какую роль играли в этом спортсмены, бренды и технологии.