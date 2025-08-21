Дубль Луиса Суареса вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

У хозяев дубль с пенальти оформил Луис Суарес (23', 89'), у гостей единственный гол на счету Анхеля Корреи (67').
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси не попал в заявку на матч из-за небольшого мышечного повреждения. По этой причине 38-летний аргентинец пропустил три из четырех последних матчей команды.
В полуфинале турнира «Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити», который обыграл мексиканскую «Толуку» (0:0, пен. 6:5). В другом полуфинале сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Матчи пройдут 26 и 27 августа.
«Интер Майами» выигрывал Кубок лиг в 2023 году, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9). Действующим победителем турнира является «Коламбус Крю».
В воскресенье, 24 августа, «Интер Майами» в МЛС на выезде сыграет против «Ди Си Юнайтед».