В Дагестане футболисты доиграли матч, несмотря на землетрясение

Во вторник, 26 августа, в 23:33 по московскому времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 41 км к северо-западу от Дербента и в 88 км к юго-востоку от Махачкалы. Сила толчков достигала 6,0 баллов.
При начале землетрясения один из игроков «Магмы» потерял равновесие и упал на газон. Несмотря на это, ни судья, ни футболисты не стали прервать встречу и доиграли ее до конца, сыграв вничью 0:0.
Команды встречались в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азерпетрол — местного любительского футбольного турнира в формате 6×6.