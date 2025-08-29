Ричмонд
Жозе Моуринью получил 108 млн евро за карьеру из-за увольнений

29 августа стало известно о решении турецкого «Фенербахче» отправить в отставку известного португальского специалиста Жозе Моуринью.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сумма компенсации за расторжение контракта с «Фенербахче», как сообщается, составит 15 миллионов евро.

Это седьмое увольнение Жозе Моуринью в ходе его тренерской карьеры. По подсчетам Record, общая сумма компенсаций тренера составила 108 миллионов евро. Неустойки специалисту платили такие клубы, как «Челси» (дважды), «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома».

62-летний Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем серебряных медалей чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25, уступив в турнирной таблице 9 очков «Галатасараю».

Ранее Жозе Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.