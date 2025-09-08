Дэвид Бекхэм сделал запасы варенья на зиму: видео

На выходных Дэвид Бекхэм занялся домашними заготовками. Подписчики бывшего футболиста узнали о том, что Бекхэм сделал запасы яблочного сока, а также сварил ягодный джем, разлив его по банкам разного размера с оригинальными наклейками. Название родилось само собой — с иронией и отсылкой к фамилии футболиста продукт получил имя David Beckjam.
Это уже не первый случай, когда англичанин с супругой делятся видеороликами с хлопотами по хозяйству. Например, на Рождество 2023 года Виктория подарила Дэвиду sportmail.ru/article/football-foreign/61084281/ « target=»_blank«>курятник. Есть у супругов и собственный огород.
Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за “Манчестер Юнайтед”, “Реал Мадрид”, “Лос-Анджелес Гэлакси”, “Милан” и “Пари Сен-Жермен”. Также он провел 115 матчей за сборную Англии, в которых забил 18 голов и отдал 42 голевые передачи.
В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинец Лионель Месси.