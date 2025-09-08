Ричмонд
Дэвид Бекхэм сделал запасы варенья на зиму: видео

Виктория Бекхэм поделилась видео, на котором ее муж Дэвид на кухне увлеченно занимается заготовками на зиму.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На выходных Дэвид Бекхэм занялся домашними заготовками. Подписчики бывшего футболиста узнали о том, что Бекхэм сделал запасы яблочного сока, а также сварил ягодный джем, разлив его по банкам разного размера с оригинальными наклейками. Название родилось само собой — с иронией и отсылкой к фамилии футболиста продукт получил имя David Beckjam.

Это уже не первый случай, когда англичанин с супругой делятся видеороликами с хлопотами по хозяйству. Например, на Рождество 2023 года Виктория подарила Дэвиду sportmail.ru/article/football-foreign/61084281/ « target=»_blank«>курятник. Есть у супругов и собственный огород.

Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за “Манчестер Юнайтед”, “Реал Мадрид”, “Лос-Анджелес Гэлакси”, “Милан” и “Пари Сен-Жермен”. Также он провел 115 матчей за сборную Англии, в которых забил 18 голов и отдал 42 голевые передачи.

В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинец Лионель Месси.