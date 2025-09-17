Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Сиэтл»

«Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Филадельфии Юнион» на восемь очков. При этом флоридский клуб из-за участия в клубном чемпионате мира сыграл на три матча меньше. В воскресенье, 21 сентября, «Интер Майами» дома сыграет против «Ди Си Юнайтед». Начало матча — в 02:30 по московскому времени.