Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Сиэтл»

«Интер Майами» дома обыграл «Сиэтл Саундерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев отличились Жорди Альба (12'), Лионель Месси (41') и Иэн Фрей (52'). У гостей единственный гол на счету Обеда Варгаса (69').

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси забил победный гол и отметился голевой передачей на Альбу. 38-летний аргентинец забил 20-й гол в сезоне, став пятым игроком в истории МЛС, сумевшим отличиться 20 голами в двух сезонах подряд.

В этом сезоне Месси провел 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 28 мячей и отдал 12 голевых передач.

Игра с «Сиэтлом» стала для Месси 75-й в составе «Интер Майами». Он забил за флоридский клуб 62 мяча и отдал 30 голевых передач. Его контракт с «цаплями» рассчитан до конца года.

«Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Филадельфии Юнион» на восемь очков. При этом флоридский клуб из-за участия в клубном чемпионате мира сыграл на три матча меньше. В воскресенье, 21 сентября, «Интер Майами» дома сыграет против «Ди Си Юнайтед». Начало матча — в 02:30 по московскому времени.