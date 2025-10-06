Мать Карпина: Как-то девочки в школе подрались из-за Валеры

«Как-то раз меня вызвали в школу. Две девчонки в классе подрались из-за Валеры — соплюшки еще, но у всех у нас была любовь! Потаскали друг друга за волосы. Я у классной руководительницы спрашиваю: “А меня вы почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал”, — приводит слова Светланы Карпиной проек “Классный футболист” в “Одноклассниках”, посвященный школьным годам звезд российского футбола.
Также мама Карпина подчеркнула, что тренер с детства был правдолюбом.
«У них в классе был больной мальчик. Когда кто-то начинал над ним издеваться, Валера всегда его защищал. Сын очень добрый, но правдолюб. Справедливость — его больной конек. Даже я ему говорю: “Господи, ну попридержи ты свой язык!” А он мне: “А от кого я, мама, этому научился?” — добавила Светлана Анатольевна.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 26 матча, в которых одержала 18 побед при семи ничьих и одном поражении.
10 октября сборная России сыграет в Волгограде против команды Ирана, 14 октября в Москве встретится с соперниками из Боливии.