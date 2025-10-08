Что стало с Аршавиным: куда пропал главный герой Евро-2008

Успехи в Европе привели к громкому переходу в лондонский «Арсенал». Зимой 2009 года клуб заплатил за него около 16,5 млн фунтов — по тем временам это был рекорд для российских футболистов. Уже через несколько месяцев он прославился в Англии: в матче с «Ливерпулем» Аршавин забил четыре гола за одну игру, завершившуюся со счетом 4:4. Этот вечер стал легендарным для болельщиков — о нем писали все британские СМИ, называя Андрея «русским феноменом» и новым кумиром фанатов.