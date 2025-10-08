Что стало с Аршавиным: куда пропал главный герой Евро-2008

Когда-то его дриблинг восхищал болельщиков «Зенита» и «Арсенала», а выступление на Евро-2008 стало одним из главных моментов в истории отечественного футбола. Сегодня Аршавин больше не выходит на поле в статусе звезды, но остается заметной фигурой: он работает в спортивных структурах, появляется в медиа и участвует в проектах, связанных с футболом.
Как началась и развивалась карьера
Андрей Аршавин родился в Ленинграде и с детства занимался футболом в местной спортивной школе «Смена». В основной состав «Зенита» он попал в 1999 году, но по-настоящему заявил о себе в начале 2000-х, когда стал ключевым игроком атакующей линии. Его скорость, нестандартное мышление и точные передачи быстро сделали его лидером команды.
С сезона 2001 года он регулярно выходил в основе, а в 2007-м стал одним из главных героев исторического для «Зенита» года: клуб впервые в истории выиграл чемпионат России. В том же году Аршавин был признан лучшим игроком сезона по версии РФС, а его статистика впечатляла — 10 голов и 11 результативных передач в Премьер-лиге.
Настоящий прорыв случился в 2008 году: «Зенит» под руководством Дика Адвоката выиграл Кубок УЕФА, а Аршавин стал ключевой фигурой финального матча против «Рейнджерс», где петербургский клуб одержал победу 2:0. Его игра на международной арене привлекла внимание европейских клубов и сделала его одной из самых обсуждаемых персон российского футбола.
Пик славы и международный успех
Настоящий взлет Аршавина пришелся на 2008 год. На чемпионате Европы он стал одним из главных героев сборной России: после двухматчевой дисквалификации Андрей вышел в третьем туре и помог команде обыграть Швецию, а в четвертьфинале против Нидерландов забил гол и сделал результативную передачу. Россия сенсационно дошла до полуфинала, а сам Аршавин попал в символическую сборную турнира — это произошло впервые для российского игрока после распада СССР.
Успехи в Европе привели к громкому переходу в лондонский «Арсенал». Зимой 2009 года клуб заплатил за него около 16,5 млн фунтов — по тем временам это был рекорд для российских футболистов. Уже через несколько месяцев он прославился в Англии: в матче с «Ливерпулем» Аршавин забил четыре гола за одну игру, завершившуюся со счетом 4:4. Этот вечер стал легендарным для болельщиков — о нем писали все британские СМИ, называя Андрея «русским феноменом» и новым кумиром фанатов.
Завершение карьеры и причины ухода
После ярких лет в «Арсенале» игра Аршавина стала менее стабильной: сказались травмы, возраст и конкуренция. В 2013 году он вернулся в «Зенит», но был уже не в роли лидера, а скорее опытного игрока ротации. К тому моменту публика ожидала от него прежнего уровня, а сам Андрей постепенно терял место в основе и перестал вызываться в сборную.
В 2015 году он принял неожиданное решение продолжить карьеру в Казахстане, подписав контракт с клубом «Кайрат». Там он провел три сезона, стал одним из самых заметных легионеров чемпионата, забил несколько эффектных голов и помог команде дважды выиграть Кубок Казахстана. Однако в 2018 году, в возрасте 37 лет, Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры. Главные причины — естественное ухудшение формы, усталость и желание посвятить время семье и новым проектам.
Личная жизнь и публичный образ
История личной жизни Андрея Аршавина не раз становилась темой громких публикаций. Его отношения с Юлией Барановской начались еще до взлета спортивной карьеры, и пара прожила вместе почти 10 лет. При этом официального брака у них не было — несмотря на троих общих детей.
Именно из-за этого после разрыва в 2013 году начались споры по поводу алиментов. Барановская публично заявляла, что Аршавин долго не участвовал в воспитании детей и не оказывал финансовую поддержку в полном объеме, а часть выплат добивалась через суд. Сегодня, по словам Юлии, общение футболиста с детьми минимальное, хотя формально он принимает участие в их содержании.
После расставания с Барановской Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой. В 2017 году у них родилась дочь. Брак с самого начала сопровождался конфликтами, а спустя несколько лет перерос в публичные судебные разбирательства. Казьмина обвиняла бывшего мужа в невыплате алиментов и недостаточной поддержке ребенка. Кроме того, в СМИ активно обсуждались острые личные перепалки между ними, включая иски о защите чести и достоинства. Несмотря на то, что официально брак сохранялся некоторое время, пара фактически рассталась, и их отношения оставались напряженными.
Чем он зарабатывает сейчас
После завершения профессиональной карьеры Аршавин не исчез из публичного поля. Он остался в футболе, но уже в другой роли. С 2018 года он вошел в структуру петербургского «Зенита» и занимал руководящие должности в академии клуба, курируя развитие молодых игроков. Позже стал советником генерального директора по спортивным вопросам, а затем перешел на работу в Российский футбольный союз в качестве эксперта.
Помимо официальной работы, Аршавин регулярно участвует в ветеранских матчах, благотворительных турнирах и медийных мероприятиях. Он активно появляется в спортивных шоу, комментирует матчи и дает интервью. В последние годы бывший футболист стал востребованным спикером на спортивных форумах и конференциях, а также лицом рекламных кампаний.