Криштиану Роналду признался, что боится облысеть

Криштиану Роналду высказался по поводу открытия клинки в Саудовской Аравии.
«Если вы увидите меня без волос, я буду уже не тот человек. Пять лет назад поход в такую клинику был как клеймо. Но сейчас все по-другому. Люди теперь смотрят другими глазами. Они видят это так, будто идешь на осмотр к стоматологу», — сказал Криштиану Роналду.
Партнером спортсмена по бизнесу стала его невеста Джорджина Родригес. Пара состоит в отношениях с 2017 года и воспитывает пятерых детей.
Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Нападающий завоевал множество трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов, три раза — в чемпионате Англии, по разу — в чемпионатах Испании и Италии.
На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы 2016 гола и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.