Легендарный бразильский стадион «Маракана» выставлен на продажу

Такое решение было связано с необходимостью сократить расходы на содержание арены и частично погасить долг региона, оцениваемый в примерно 1,9 млрд евро.
«Рынок определит окончательную стоимость. В случае с комплексом “Маракана”, включая стадион и прилегающую территорию, мы рассчитываем примерно на 2 млрд реалов (373,2 млн евро). Но самое важное не только деньги, которые поступят, но и те, что удастся сэкономить. Эффективное использование этих пространств сильно влияет на экономику Рио», — сказал депутат Родриго Аморим.
«Маракана» была построена в 1950 году для чемпионата мира по футболу, в финале которого Бразилия сенсационно проиграла Уругваю (1:2). Эту встречу посетили около 200 тыс. человек, что до сих пор остается рекордом посещаемости для футбольного матча.
В настоящее время стадион «Маракана» является домашним для «Фламенго», «Флуминенсе» и сборной Бразилии. Он принимал финалы Кубка конфедераций 2013 года, чемпионата мира 2014 года, олимпийского футбольного турнира 2016 года, а также Кубка Америки 2019 и 2021 годов. Сейчас «Маракана» вмещает около 78 тыс. зрителей.