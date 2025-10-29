Легендарный бразильский стадион «Маракана» выставлен на продажу

«Рынок определит окончательную стоимость. В случае с комплексом “Маракана”, включая стадион и прилегающую территорию, мы рассчитываем примерно на 2 млрд реалов (373,2 млн евро). Но самое важное не только деньги, которые поступят, но и те, что удастся сэкономить. Эффективное использование этих пространств сильно влияет на экономику Рио», — сказал депутат Родриго Аморим.