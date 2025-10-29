Ричмонд
Легендарный бразильский стадион «Маракана» выставлен на продажу

Власти Рио-де-Жанейро приняли решение выставить на продажу легендарный стадион «Маракана». Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Такое решение было связано с необходимостью сократить расходы на содержание арены и частично погасить долг региона, оцениваемый в примерно 1,9 млрд евро.

«Рынок определит окончательную стоимость. В случае с комплексом “Маракана”, включая стадион и прилегающую территорию, мы рассчитываем примерно на 2 млрд реалов (373,2 млн евро). Но самое важное не только деньги, которые поступят, но и те, что удастся сэкономить. Эффективное использование этих пространств сильно влияет на экономику Рио», — сказал депутат Родриго Аморим.

«Маракана» была построена в 1950 году для чемпионата мира по футболу, в финале которого Бразилия сенсационно проиграла Уругваю (1:2). Эту встречу посетили около 200 тыс. человек, что до сих пор остается рекордом посещаемости для футбольного матча.

В настоящее время стадион «Маракана» является домашним для «Фламенго», «Флуминенсе» и сборной Бразилии. Он принимал финалы Кубка конфедераций 2013 года, чемпионата мира 2014 года, олимпийского футбольного турнира 2016 года, а также Кубка Америки 2019 и 2021 годов. Сейчас «Маракана» вмещает около 78  тыс. зрителей.