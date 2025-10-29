Ричмонд
Робиньо рассказал о жизни в бразильской тюрьме

Экс-нападающий сборной Бразилии Робиньо поделился подробностями своей жизни в тюрьме. Об этом сообщает CNN Brasil.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

В прошлом году Робиньо был приговорён к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании, совершенном в 2013 году в одном из ночных клубов Милана. Он отбывает наказание в тюрьме Тремембе, расположенной в 150 километрах от Сан-Паулу.

«Мой рацион, мой режим сна — все это такое же, как у других заключенных. Я никогда не ел никакой другой пищи, ко мне никогда не относились по-другому. Когда приходит моя очередь работать, я делаю здесь все то же, что и все остальные заключенные. Когда мы хотим поиграть в футбол, нам разрешают это делать в свободное от работы воскресенье.

Я никогда не получал никаких привилегий. Свидания назначаются по субботам или воскресеньям. Когда моя жена приходит не одна, она приходит с моими детьми. Посещение и лечение одинаковое для всех. Распространяемая ложь о том, что у меня лидерская роль, что у меня психологические проблемы, необоснованна. У меня никогда этого не было, мне никогда не приходилось принимать лекарства, слава Богу.

Несмотря на трудности пребывания в исправительном учреждении, слава Богу, у меня всегда было все в порядке с головой, и я делаю все, что могут делать все заключенные», — сказал Робиньо.

Робиньо известен по выступлениям за мадридский «Реал» (2005−2008), «Манчестер Сити» (2008−2010), «Милан» (2010−2014). Также на его счету 100 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 28 мячей и отдал 23 голевые передачи.