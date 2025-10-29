Ричмонд
Сергей Юран покинул пост главного тренера турецкого клуба

Трудовое соглашение российского специалиста Сергея Юрана с турецким клубом «Серик Беледиеспор» расторгнуто по обоюдному согласию, сообщается в соцсетях команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с июля 2025 года. При нем команда провела 11 матчей, в которых одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. После 11 туров клуб занимает 14-е место в таблице второго по силе футбольного дивизиона Турции.

В субботу после поражения от «Пендикспора» со счетом 0:4 российский специалист заявил, что, скорее всего, покинет команду, так как не видит здесь будущего из-за ее серьезных финансовых проблем.

В середине июня совладельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов (сын совладельца клуба).

24 октября стало известно, что игроки клуба бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат. Как сообщало издание Lider Antalya, футболисты, которым не платят на протяжении восьми недель, намерены дождаться выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов.

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и подмосковные «Химки».