Халк забил 500-й гол в карьере: видео

5 ноября в Белу-Оризонти состоялся матч 32-го тура чемпионата Бразилии по футболу сезона-2025, где «Атлетико Минейро» со счетом 3:0 разгромил «Баию». Автором первого забитого мяча на 66-й минуте стал форвард хозяев Халк. Также в составе хозяев отличились полузащитник Игор Гомес (75-я минута) и фланговый атакующий игрок Габриэль Тейшейра (77-я минута).
Для 39-летнего капитана черно-белых этот гол стал пятисотым в 972 проведенных матчах: 132 гола в составе «Атлетико Минейро», 95 — за «Порту», 94 — за «Зенит» из Санкт-Петербурга, 93 — за «Шанхай Порт», 45 — за «Токио Верди», 26 — за «Саппоро», 11 — за национальную сборную своей страны, три — за «Кавасаки Фронтале» и один — за олимпийскую сборную Бразилии.
Действующий контракт Халка с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца декабря 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в полтора миллиона евро.
В настоящий момент главным тренером «Атлетико Минейро» является Хорхе Сампаоли, который ранее работал со сборными Аргентины и Чили, а также возглавлял «Марсель» и «Севилью».