Халк забил 500-й гол в карьере: видео

Для 39-летнего капитана черно-белых этот гол стал пятисотым в 972 проведенных матчах: 132 гола в составе «Атлетико Минейро», 95 — за «Порту», 94 — за «Зенит» из Санкт-Петербурга, 93 — за «Шанхай Порт», 45 — за «Токио Верди», 26 — за «Саппоро», 11 — за национальную сборную своей страны, три — за «Кавасаки Фронтале» и один — за олимпийскую сборную Бразилии.